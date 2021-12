Mancium Token Piyasalara Merhaba Diyor!

Blockhain teknolojisi ile oyun ekosistemini tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen Mancium Token, geliştirdiği teknolojilerle piyasalara merhaba diyor. Tecrübeli geliştirici ekibi ile daha önce birçok önemli oyunun altına imza atan Manc, Mancium Token haberi ile de kripto tutkunlarını heyecanlandırmayı başardı.

Mancium Token Ses Getirecek

Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın ardından Mancium Token'in tanıtılması, kripto para yatırımcılarını da şimdiden heyecanlandırdı. Daha önce birçok önemli oyun projesinin altına imza atan Manc, Mancium Token projesi ile de oyun ekosistemiyle Blockchain teknolojisini bir araya getirecek. Oyun oynamanın giderek yaygınlaştığı internet dünyasında Mancium Token projesinin hayata geçirilmesi ise sektörde yankı bulmaya devam ediyor. Üstelik ekip, yol haritasından hedeflere, ödül dağıtımından güvenliğe kadar tüm problemlere çözüm getirecek dökümasyonları da hazırlamış gözüküyor.

Manc token Yol Haritası Belli Oldu

2012

E-ticaret ve oyun alanlarında mevcut olan blockchain ve kripto para birimlerini oluşturacak çeşitli iş modelleri üzerinde çalışmak için kuruldu.

2013

İlk web tabanlı oyun yayınlandı.

2014

Uluslararası fintech şirket kredi bilgileri ile ilk unifight kripto e-ticaret platformunu Anigma adı altında geliştirmeye başladı.

2017

Adtech ve blockchain'i bir araya getirecek bir model üzerinde AR-GE çalışmalarına başladı.

2019 (Q1)

Manc, blockchain tabanlı mobil uygulama geliştirme başarısı elde etmek için kuruldu.

2019 (Q2)

İlk mobil uygulama yayınlandı.

2020 (Q1)

Stratejik bir iş planı geliştirmek için ekip üyeleri ve danışmanlar belirlendi.

2020 (Q2)

Dünyanın ilk sesli sohbet edilebilir sanal masa oyunu yayınlandı.

2020 (Q3)

Ortadoğu'da en çok oynanan ve sesli sohbet edilen ikinci sanal masa oyunu yayınlandı.

2021 (Q1)

Eğitici kapsamda 3. ve çevrimiçi para kazanılabilen ilk oyununu yayınladı.

2021 (Q2)

İlk NFT’lerini yayınladı.

2021 (Q3)

MANCIUM token tanıtıldı ve ön satışı yapıldı.

2022 (Q1)

MANCIUM token listelendi.

2022 (Q2)

Yeni üç oyun yayınlandı.

2023 (Q1)

Yeni iki oyun yayınlandı.

2023 (Q2)

Gençlerin yeni metaya hazırlandığı, bir oyun geliştirirme platformu olan Manc School tanıtıldı.

Blockchain nedir ?

Blok zinciri, bir bilgisayar ağı üzerinden dağıtılan bir veri kaydıdır, yani tek bir arıza noktası yoktur. Onu benzersiz kılan şey, blockchain dosyasından veya içerdiği verilerden sorumlu merkezi bir otoritenin olmamasıdır. Bunun yerine her bilgisayar, dosyanın kendi kopyasını tutar ve ağdaki makinelerin çoğunluğunun onayını gerektirir.Blok zinciri, her biri bir veri bölümü içeren 'bloklardan' oluşur. En yeni veriler her zaman zincirin en üstüne eklenir, en eski veriler ise "genesis bloğu"nun altında konumlanır.