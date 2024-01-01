Markette etiket oyunu: Rafta 138, kasada 169 TL!

Bir zincir marketin Samsun'daki şubesinde rafta 138 TL olan kestane, kasada 169 TL çıktı. Vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Asgari ücret açıklanmadan başlayan zam furyası yeni yılın ilk gününde de devam etti. Vatandaşlar daha zamlı maaşlarını almadan bazı zincir marketler vatandaşın cebine göz dikti. Samsun'daki bir mağazada raftaki etikette kestane fiyatı 138 TL yazmasına rağmen kasada 169 TL çıktı. Çalışanlar sebebini açıklamaya çalışsa da firma cezadan kurtulamadı.

MÜŞTERİLER İTİRAZ ETTİ

Samsun'da Kavak ilçesine bağlı Çakallı mevkiinde bulunan bir zincir markette yılın ilk raf-kasa fiyat farkı vakası yaşandı. Kestaneyi 138 TL'den aldığını zanneden müşteriler, kasadan aldıkları fişte ürünü 169 TL'ye aldıklarını gördü.



31 TL'lik raf-kasa farkına itiraz eden müşteriler, durumun sebebini mağaza çalışanlarına sordular.

ÇALIŞANLAR: DEĞİŞTİRMEYİ UNUTTUK

Mağaza çalışanları, kestane fiyatındaki farkın etiketi değiştirmeyi unuttukları için yaşandığını söylediler.



Vatandaşların etiket fiyatı ile kasadaki fiyatın aynı olması gerektiğini hatırlatması üzerine ise çalışanlar, zammın yılbaşı ile birlikte uygulanmaya başlayacağını ve etiketleri yeni fiyatlara göre değiştireceklerini söylediler.

CEZA KESİLDİ: 2 BİN 172 LİRA

Yetkililer, Ticaret Bakanlığı'nın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 77'nci Maddesi uyarınca raf-kasa fiyat farklarında satıcıya ürün başına 2 bin 172 TL ceza uygulandığı belirttiler.