Memur zammında tarih belli oldu

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen memur zammına ilişkin konuştu. Sürecin yarın sonlanacağını açıklayan Işıkhan, "Takdir Cumhurbaşkanının olacak" dedi.

Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul dün 4'üncü kez bir araya geldi.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 14.00'te başlayan toplantı, yaklaşık 8 saat sürdü. Mali hakları görüşmek üzere 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

"TAKDİR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OLACAK"

Yarınki toplantı öncesi Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada "Kamu görevlileri ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Memur zammında yarın süreç sonlanacak, takdir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olacak" dedi.

HÜKÜMETİN TEKLİFLERİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.