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Merkez Bankası rezervleri fena eridi

Merkez Bankası rezervleri fena eridi

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 milyar 934 milyon dolar azalarak, 110 milyar 804 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Eylül ile biten haftada 3 milyar 934 milyon dolar azalarak, 110 milyar 804 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 3 milyar 489 milyon dolarlık azalışla 74 milyar 824 milyon dolardan 71 milyar 335 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 23 Eylül haftasında 445 milyon dolar azalarak 39 milyar 914 milyon dolardan 39 milyar 469 milyon dolara indi.

Merkez Bankası rezervleri 16 Eylül ile biten haftada 114 milyar 738 milyon dolar olmuştu.

Etiketler merkez bankası rezervleri
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