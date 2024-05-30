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Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor

Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 3 milyar 117 milyon dolar seviyesinde arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 139 milyar 125 milyon dolardan 142 milyar 242 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 60 milyar 575 milyon dolardan 59 milyar 476 milyon dolara geriledi. Merkez'in rezervleri 22 Aralık 2023 tarihinde 145 milyar 452 milyon dolarla rekor kırmıştı.

Etiketler türkiye Merkez Bankası rezerv artış
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