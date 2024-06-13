Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Merkez Bankası toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artışla 146,2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 143 milyar 648 milyon dolardan 146,2 milyar dolara yükseldi.



TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri haftalık 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mayıs'ta 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ DE YÜKSELDİ

Bu dönemde altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolara çıktı.

Merkez'in rezervleri en son 22 Aralık 2023 tarihinde 145 milyar 452 milyon dolarla rekor kırmıştı.

BAKAN ŞİMŞEK: TARİHİ YÜKSEK SEVİYE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;

Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye.

7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı.

Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi.

Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak.