Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,15 iken, bu anket döneminde 11,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,36 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,14 ve yüzde 9,03 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,79

Cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 8,09 TL iken, bu anket döneminde 7,79 TL'ye indi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,16 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL olarak gerçekleşti.

Büyüme tahmini yüzde 4,1'e yükseldi

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4,3 oldu.



