Merkez Bankası’ndan dolara bir müdahale daha

Merkez Bankası bugün bir kez daha dolar satışı yaparak bu hafta kura ikinci kez müdahale ediyor. Müdahale sonrası kurda düşüş görüldü.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz piyasasına müdahale etti. Güne 13,60'lı seviyelerden başlayan dolar, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yükselişe geçerek 13,80'li seviyelere kadar yükselmişti. 13,95 liralık tarihi zirvesine yaklaşmasının ardından Merkez Bankası'ndan dövize müdahale geldi. Müdahalenin ardından dolar 13,50 seviyesinin altına geriledi.