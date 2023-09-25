Merkez Bankası'ndan KKM hesapları için yeni karar

TCMB, kur korumalı mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarla ilgili yeni bir karar aldı.

Türk Lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı.

KKM'de asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Politika faizi yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.

ÜST SINIR DA KALDIRILMIŞTI

Kur korumalı hesaplarda politika faizinin 300 baz puan üstündeki azami faiz uygulaması mart ayında sona ermişti. Buna göre üst sınırı bankalar belirliyor.

KKM'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Öte yandan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar son dört haftadır düşüş eğiliminde.

Kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 26 milyar TL düşüşle 3,31 trilyon TL oldu. Dolar cinsi karşılığıysa 123 milyar doların altına geldi.

KKM’de son bir ayda 101,4 milyar TL’lik düşüş meydana geldi.

Böylelikle KKM’deki toplam tutar ilk kez üst üste dört hafta geriledi.