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Merkez Bankası'nın rezervleri artmaya devam ediyor

Merkez Bankası'nın rezervleri artmaya devam ediyor
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Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri geçen hafta 9,5 milyar dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezerv kalitesini artırmaya devam ediyor. Bankanın verilerinden Bloomberg HT'nin yaptığı hesaplamalara göre, swap hariç net rezervi geçen hafta 9,5 milyar dolar iyileşti. Son veriyle birlikte TCMB'nin swap hariç net rezervi eksi 14,1 milyar dolara yükseldi.

Seçimden önce swap hariç net rezerv eksi 65,5 milyar dolar ile rekor düşük seviyeyi görmüştü. Seçimden sonra ise yapılan Döviz alımlarıyla swap hariç net rezervde 51 milyar dolara varan artış gerçekleşti.

Etiketler rezerv dolar türkiye
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