Moody’s Şekerbank’ın notlarını yükseltti

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, Şekerbank’ın finansal performansındaki kayda değer gelişimi dayanak göstererek Banka’nın tüm uzun vadeli notlarını yükseltti; görünümünü ise durağan olarak yukarı yönlü revize etti.

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, 14 Ekim 2022 tarihli açıklamasında; Şekerbank'ın, aktif kalitesi ve sürdürülebilir kârlılık başlıkları öncelikli olmak üzere son 3 yılda finansal performansında gösterdiği kayda değer gelişimi dayanak göstererek, Banka’nın tüm uzun vadeli notlarını yükseltti, görünümünü ise durağan olarak yukarı yönlü revize etti.

Şekerbank’ın 2019 yılında başlattığı, tüm süreçlerini ve teknolojik altyapısını yenilediği Transformasyon Programı kapsamında kredi portföy kalitesinde sağladığı önemli gelişim ile verimlilik yönünde attığı adımların finansal performansına yansıması not artışında etkili oldu.

Buna göre; Şekerbank’ın Uzun Vadeli Mevduat Notu Caa2’den Caa1’e; Uzun Vadeli Ulusal Mevduat Notu B1.tr'den Baa3.tr'ye; Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notu Caa1’den B3'e, Ulusal Uzun Vadeli Karşı Taraf Notu Baa3.tr’den A3.tr’ye, Kısa Vadeli Ulusal Karşı Taraf Notu TR-3’ten TR-2’ye yükseltildi. Kısa Vadeli Mevduat Notu ile Kısa Vadeli Karşı Taraf Riski Notu Not-Prime olarak teyit edilirken, Temel Kredi Değerlendirme Notu (Baseline Credit Assessment) caa2’den caa1’e, görünümü ise durağan olarak yukarı yönlü güncellendi. Böylelikle Moody’s, 16 Ağustos 2022 tarihinde Şekerbank’ın notlarını yükseltmek üzere başlattığı değerlendirme sürecini söz konusu not artışı ile neticelendirdi.