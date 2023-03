Motobike Istanbul 2023 için geri sayım başladı!

27-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 14. kez organize edilecek Motobike Istanbul, motosiklet ve bisiklet tutkunlarıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşmaya hazırlanıyor.

Yaz sezonuna yeni bir araçla girmek isteyenler ve otomobille seyahat etmek yerine farklı mobilite çözümleri arayanlar için 300’den fazla markanın katılım göstereceği Motobike Istanbul fuarında en yeni motosiklet, bisiklet ve aksesuar modelleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Fuara özel kampanyalarla satışa sunulacak elektrikli scooterlar, kasklar, eldivenler, ceketler, bakım-onarım ürünleri , yedek parçalar ve lastikler de Motobike Istanbul 2023’te sergilenecek ürün grupları arasında yer alıyor.

Sürüş deneyimleri, rota önerileri, teknik bilgiler ve keyifli sohbetlerin yanı sıra, motosiklet ve bisiklet dünyasının ünlü isimlerini ağırlayacak Motobike Academy özel programına fuara giriş yapan tüm ziyaretçiler ücretsiz olarak katılım gösterebilecekler.

Her yıl tüm katılımcı ve ziyaretçilere ücretsiz olarak verilen Motobike Magazine fuar özel sayısı da 2023 yılında yepyeni içeriklerle hem dijital ortamda hem de fuar alanında 4.kez okurlarıyla buluşmak üzere titizlikle hazırlanıyor.

Biletler indirimli fiyatlarla şimdi ön satışta

Motosiklet ve bisiklet sektörünün en yeni ürünlerinin sergileneceği Motobike Istanbul 2023 biletleri, Biletix ve Mobilet üzerinden indirimli fiyatlarla ön satışa sunuldu. Yüzlerce yepyeni motosiklet ve bisiklet modelini yakından görmek ve detaylı bilgi almak, fuara özel kampanyalardan yararlanarak aksesuar satın almak ve fuar süresince devam edecek sürpriz etkinliklere katılmak isteyen tüm iki teker tutkunları, indirimden yararlanmak üzere biletlere yoğun ilgi gösteriyor.

Motobike Istanbul 2023 Katılımcı Listesi

Fuaye | Stant no: 217

Motul

Quick Sigorta

Nitro Event - Monster Energy

Salon 9 (Stant numaralarına göre sıralanmıştır)

Volta Motorlu Araçlar Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş

Koza İnşaat Tic. A.Ş.

İsotlar Motor Otomotiv Petrol Turizm Nak. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.

Global Trade Ulaşım Araçları İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Slimmoto Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

GB Baskı ve Servis Hizmetler A.Ş.

Endo Kollektif Şirketi Hürşat Erbilgin ve Ortağı

Blue Motorlu Araçlar San. ve Tic. Ltd. Şti.

Çetur Çelebi Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Süleyman Memnun Motosiklet San. Tic. Ltd. Şti.

Salon 10 (Stant numaralarına göre sıralanmıştır)

Kolat Motor A.Ş.

Borbis Bisiklet ve Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ünverdi İç ve Dış Tic. Pazarlama Ltd. Şti.

Noyan İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.

Spormoto Otomotiv ve Servis Hizmetleri Tic. A.Ş.

Trio Zirai ve Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.

Kuba Motor Elk. Teks. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Motoran Motosikletli Araçlar San. Tic. A.Ş.

Z-Moto Motorlu Araçlar San. Tic. A.Ş.

Doğan Trend Otomotiv Tic. Hizmet ve Teknoloji A.Ş.

Salon 11 (Stant numaralarına göre sıralanmıştır)

Gökhan Sevim

Frimat Balatacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Aktaş Servis Ekipmanları Elk. End. Sist. ve Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.

Tech 90 Tekstil ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.

Kordon Motorlu Araçlar Dijital Baskı San. ve Tic. A.Ş.

Mototaş Otomotiv San. Tic. A.Ş.

TMS Motorlu Araçlar

TMS Motosiklet San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ata Express Elektronik İletişim Tan. Paz. Dağ. San. ve Tic. A.Ş.

Cem Ironbutt 2. El Motor ve Kamp Ekipmanları

Sarpaş Sanayi Ürünleri Paz. ve Tic. A.Ş.

MTS Motor Takip Sistemi - Ümit Küçükşahin

Gerçek Test Sürücü Kursu - Murat Bozkuş

YNS Kalıp Plastik ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.

Mototekno - Mert Yusuf Onarlıoğlu

Nurgaz Gaz Armatürleri Metal İşleme Elk. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

Megachips Elk. Otom. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Brava End. Kimya ve Kozmetik Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mobis Lastik San. ve Tic. A.Ş.

Riderdenim Motosiklet San. Tic. A.Ş.

Tal Dış Ticaret A.Ş.

Süpervizyon Teknoloji Metal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Volta Motorlu Araçlar Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş

EYM Motosiklet - Hüseyin Acar

Motorist Teknoloji Ltd. Şti.

Wawa Teknoloji Ltd. Şti.

Modimot Modifiyeli Motosiklet Aks. Ltd. Şti.

RKNPRO Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.

MK Danışmanlık İthalat İhracat - Elif Karakaş

Desandman Motosiklet Aksesuarları - Murat Koparan

Ansantork Makina San. Tic. Ltd. Şti.

Motekss Motosiklet Ekspertiz Sist. Tic. A.Ş.

Fuzhou Deen Motor Vehicle Parts Co. Ltd.

Shenzhen Yuanda Sports Equipment Co. Ltd.

Wobo Bilgisayar Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Nukrotech Motosiklet Aksesuar Dış Tic. Ltd. Şti.

Özreha Motoryağları ve Filtre Çeşitleri - İbrahim Halil Uyanık

Teknopet Madeni Yağlar San. ve Tic. A.Ş.

Kaan Elektronik - Kaan Batıbeki

Moto Üçel - Yunus Özşafak

Taizhou Hema Vehicle Co. Ltd.

Shenzhen Explorer Ourdoors Product Co. Ltd.

Luoyang Northern Enterprises Group Co. Ltd.

Hangzhou Skyrich Power Co. Ltd.

Hangzhou Seeming-Good Vehicles Co. Ltd.

Wenzhou Yunming Motorcycle Fittings Co. Ltd.

Zhejiang Chaoyue Power Science & Technology Co. Ltd.

Taizhou Luqiao Boma Industry And Trade Co. Ltd.

Hepsi Moto Ticaret - Recep Cengiz Güngör

Turtoy Karavan

Arıteks Boyacılık Tic. ve San. A.Ş.

CSR Endüstriyel Elektonik İnş. Tekstil San. Tic. Ve Paz. Ltd. Şti.

Akeso Medikal Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.

Sır Bisiklet - Yavuz Şevketoğlu

İsmail İşler

Jiaxing Liftool Machinery & Elect. Co. Ltd.

Greenway Technology Co. Ltd.

Suzhou I-Bike Tech Co. Ltd.

Xiamen Songli New Energy Technology Co. Ltd.

Rui An Zhaolei Motor Vehicle Parts Co. Ltd.

Changzhou Weihao Vehicle Assembly Co. Ltd.

Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co. Ltd.

ABV Motosiklet Bisiklet Kask Siperlik ve Yedek Parça Tic. ve San. Ltd. Şti.

Nanchang Dongjin New Enerji Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.

Xenpa Sanayi Ürünleri Dış Tic. A.Ş.

AYM Kardeşler Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tianchang Changlin Electric Co. Ltd.

Rass Technology Arge A.Ş.

Ride to Love - Şebnem Şengül

Hay İth. İhr. Koz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

X-Shop

Ruian Hanli Motorcycle Parts Ltd.

Mustafa Halıcı

Yasin Elektronik ve Tic. A.Ş.

Delta Ofset Matbaa Ambalaj Tesisleri

Baki Tokacı

Zhejiang Jinhuan Chain Manufacturing Co. Ltd.

Tianchang Zhuchao Electronics Co. Ltd.

Nanyang Jiabin Industrial Co. Ltd.

Uzay Avcı Motorlu Elektrikli Araçlar İml. Tur. Nak. Pet. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Serdar Özkan - Zanardo