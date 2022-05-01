Motosikletlilerin Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti belli oldu

İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli motosiklet sürücülerinin kullanımına açıldı. Motosikletlerin geçiş ücreti de belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2016 yılında hizmete giren Avrasya Tüneli'nden 1 Mayıs itibariyle motosikletlerin de geçeceğini duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada tünelin geçiş ücretleri belli oldu.

Avrasya Tüneli’ni kullanan motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20 lira 70 kuruş, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10 lira 35 kuruş olarak ücretlendirilecek.

Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli’nden HGS hesaplarıyla geçiş ödemelerini yapabilecek.

Ulaştırma Bakanlığı, Avrasya Tüneli'nin özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalar arası geçişte alternatif olacağına işaret ediyor. Bakanlık yaptığı açıklamada, otomobil ve minibüs tipindeki hafif araçlara ek olarak motosikletler için de güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlanacağını belirtti.



Motosikletler için alınan bu kararın, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsadığı belirtilerek, "Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesi ise yasak olacak. Otomobil, minibüs ve motosiklet dışındaki araçların tünelden geçmesi durumunda ve trafik kurallarına aykırı hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen cezai işlem uygulamaları devam edecek" denildi