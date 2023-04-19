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Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi açıklandı

Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayında tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. İşte Nisan 2023 Tüketici Güven Endeksi verileri...

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK'ten bugün yapılan açıklamada Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %9,2 oranında arttı. Mart ayında 80,1 olan endeks, Nisan ayında 87,5 oldu.

İşte TÜİK'ten yapılan o açıklama:

Depremden etkilenen bölgeler dahil 81 ilde Nisan ayı için Tüketici Eğilim Anketi uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Tüketici güven endeksi 87,5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %9,2 oranında arttı. Mart ayında 80,1 olan endeks, Nisan ayında 87,5 oldu.

Tüketici güven endeksi, Nisan 2023

TÜİK Nisan 2023 Tüketici Güven Endeksi
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2023
 

 

 

Etiketler tüketici güven endeksi nisan tüik
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