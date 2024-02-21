O belediyede çalışma saatleri 40 saate düşürüldü!

Mezitli Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında 'Mutlu Mezitli Şirketi' bünyesinde faaliyet gösteren çalışanları kapsayan toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı.

Mezitli Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında gerçekleştirilen imza töreni belediyenin meclis salonunda gerçekleşti. 4 Temmuz tarihine kadar geçerli olan sözleşmede; ikramiye, bayram yardımı, yemek yardımı ve benzeri haklarda iyileştirilme sağlandığı belirtildi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

"İŞÇİLERİMİZİN HAKLARINI İYİLEŞTİRMİŞ OLDUK"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bugün imzalayacağımız sözleşmenin ‘Ek Protokol’ olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu ek protokol ise hükümetin belirlediği yüzde 40 kotasının en yüksek limitini sendika yöneticilerimiz ile birlikte belirledik. Belli zamanlarda personellerimize destek oluyoruz. Kıyafet yardımı yaptık. Ayrıca yılbaşında hiç kimsenin haberi olmadan tüm personellerimizin hesabına bin TL ödeme yaptık. Yaptığımız ek protokol ile de yılda 12 olan ikramiyeyi 36 yevmiyeye çıkarttık. Günde 70 TL olan yemek parasını 200 TL’ye yükselttik. Sadece yemek parasını 3 bin 400 TL’ye yükseltmiş olduk. Ramazan Bayramı ikramiyesini 400 TL’den 2 bin TL’ye çıkarttık. Kurban Bayramı ikramiyesini de 600 TL’den 3 bin TL’ye çıkartmış olduk. Ayrıca işçilerimizin bazı haklarını da iyileştirmiş olduk. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



Ek protokolü değerlendiren DİSK Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ise “Belirli dönemlerde toplu iş sözleşmelerimiz oluyor. Bugüne kadar Mezitli Belediyemiz ile çok iyi toplu iş sözleşmelere imza attık. 45 saat olan çalışma süresini 40 saate indirdik. Türkiye genelinde çok iyi şartlara sahip toplu iş sözleşmesini Mezitli Belediyemiz ile imzaladık. Yeni bir ek protokol ile sözleşmemizi belediyemiz ile imzalama kararı aldık. Ek protokol ile haklarımızda iyileştirme yapmış olacağız. Belirlediğimiz rakamlarda hükümetin koyduğu bir sınır var. Belediyelerin gelirinin yüzde 40’nı personele harcayamazsın. Bu kotayı geçemiyoruz. Bunu çok iyi anlamak lazım. Şimdiden imzaladığımız bu protokolün işçilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.