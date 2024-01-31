Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat pazartesi günü açıklanacak olan 2024 yılının ilk enflasyon verisi olacak Ocak 2024 enflasyon rakamları için ekonomistlerin beklentisi belli oldu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Açıklanan anket verilerine göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı. YILLIK ENFLASYON YÜZDE 65,07'YE ÇIKABİLİR Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.