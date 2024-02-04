Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından pazartesi günü açıklanacak olan 2024 yılının ilk enflasyon verisi olacak Ocak 2024 enflasyon rakamları için ekonomistlerin beklentisi belli oldu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Açıklanan anket verilerine göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon için korkutan rakam

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.

İstanbul'un Ocak ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası, TÜİK tarafından pazartesi açıklanacak olan 2024'ün ilk enflasyon verileri öncesinde İstanbul'un Ocak ayı enflasyonunu açıkladı. İTO verilerine göre 2024'ün ilk enflasyon verilerinde İstanbul'un enflasyonu son 11 ayın zirvesine ulaştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,72 yıllık bazda ise yüzde 76,17 oldu. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,69 oranında arttı. Veri 11 ayın zirvesi olarak kaydedildi.

TÜİK öncesi endişelendiren enflasyon verisi

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, 2024 Ocak ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,72, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,69 oranında arttı.

2023 Ocak ayına göre 2024 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,17, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,48 olarak gerçekleşti.

Ocak 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve kişisel bakımda yüzde 25, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 20,67, diğer harcamalarda yüzde 8,94, konutta yüzde 7,58, gıdada yüzde 5,51, ev eşyasında yüzde 4,49, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 2,81 artış, giyim grubunda yüzde 3,87 düşüş izlendi.

Ocak 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 13,22, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 11,16, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 6,97, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 4,12, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,90 artış izlenirken; Madenler Grubunda yüzde -4,52 azalış izlenmiştir. Mensucat Grubunda ise fiyat değişimi gözlendi.