Özgür Demirtaş: Çok konuştum hiçbir şey değişmedi ve tehdit altındayım

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci'nin yayına bağlanma teklifine yanıt verdi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücretle ilgili açıkmaları nedeniyle tartışma konusu olmuş, CNN Türk canlı yayınına bağlanan Özgür Demirtaş, ''Asgari ücrete karşı değilim, şunu söylüyorum. TL'nin erdiği, dolara bazlı gıda, kıyafet, demir ve çeliğin fiyatının arttığı bu ortamda asgari ücreti 10 bin de yapsanız, asgari ücretli daha mutsuz olur'' ifadelerini kullanmıştı.

İRFAN DEĞİRMENCİ'DEN YAYIN TEKLİFİ

Halk TV Ana Haber Sunucusu İrfan Değirmenci de program sırasında 'mecazen' Demirtaş'a bir çağrı yaparak; ''Hocam, asgari ücrete zam yapılmamalıydı diyormuşsunuz. Doğru mu? Sizi Halk Ana Haber Bültenine bağlanmaya davet ediyorum'' diye bir paylaşım yaptı.

''TEHDİT ALTINDAYIM''

Değirmenci'nin paylaşımına yanıt veren Özgür Demirtaş, tehdit altında olduğunu söyledi.

Demirtaş, ''İrfan bey Allah aşkına ciddi yazıyorsunuz sandım. Zaten Siyasal İslamcı troller ile uğraşıyorum moralim bozuk. Gerçek yazıyorsunuz sandım Davetiniz için teşekkür ederim. Ama çok konuştum yıllardır. Hiçbir şey değişmedi ve tehdit altındayım'' ifadelerini kullandı.