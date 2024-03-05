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Papara ünlü bankayı satın aldı

Papara ünlü bankayı satın aldı
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T-Bank, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınan ve satışa sunulan bankalardan biriydi. Bu bankayı satın almak için birçok teklif geldi, ancak en yüksek teklifi veren finansal teknoloji şirketi Papara T-Bank'ı satın aldığını duyurdu.

Fintech şirketlerinden Papara’nın sahibi Ahmet Karslı’nın banka satın alacağına ilişkin iddialarda sona gelindi. Papa'nın halen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) bünyesinde bulunan T-Bank'ı satın aldığı öğrenildi.

Resmi açıklamanın kısa sürede yapılarak satış bilgilerinin açıklanması bekleniyor.

T-Bank, 1985 yılında Bank of Bahrain and Kuwait'in bir şubesi olarak İstanbul'da açılmıştı. Banka 1991 yılında bağımsız bir kuruluş olarak bankacılık hizmeti vermeye başlamıştı.

1992 yılında ismi Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş. olarak değişmiş, 1997 yılında ise MNG Bank A.Ş. olmuştu.

Yapılan görüşmeler sonucunda 2006 yılında Arab Bank ve BankMed, MNG Bank A.Ş hisselerinin % 91’ini devralmıştı. BDDK 29 Aralık 2006 tarihli kararıyla da satış işlemi onaylanmıştı. Ocak 2007 tarihi itibarıyla hisse devri tamamlanmış, Arab Bank hisselerin %50’sine ve BankMed ise hisselerin %41’ine sahip olmuştu. 3 Nisan 2007 tarihinde ise Banka’nın adı Turkland Bank A.Ş., kısaltılmış şekliyle T-Bank olarak değiştirilmişti.

 

 

Etiketler papara tbank T-Bank T-Bank TMSF satın alma
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