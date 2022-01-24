Paycell Kart artık CarrefourSA’da

Türkiye’nin yeni nesil ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, Türkiye organize gıda perakendeciliğinin öncü markası CarrefourSA ile yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği sayesinde artık CarrefourSA marketlerinden de Paycell Kart satın alınabilecek ve uygulama üzerinden yükleme yapılarak anında kullanıma başlanabilecek. Kullanıcılar, satın alma işlemlerini market kasalarından gerçekleştirecek.

Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell çatısı altında sunulan alışveriş kartı Paycell Kart, güvenli alışverişte yeni nesil dijital ödeme deneyimi ile dikkat çekiyor. Paycell Kart’ın tüm avantaj ve ayrıcalıklarına artık ülke genelinde yaygın olan CarrefourSA marketlerinden de erişilebilecek. Paycell Kart, CarrefourSA’lardan 5 TL karşılığında satın alınabilecek.

İş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Paycell Genel Müdürü Onur Güven, şöyle konuştu: “Vizyonumuz, geleceğin finansal hizmet ihtiyaçlarını bugünden öngörerek ihtiyaç duyulacak yenilikçi ürün ve servisleri hayata geçirmek. Yeni nesil teknolojiler, yeni nesil kullanıcıların alışkanlıklarını çok farklı alanlara taşıyor. İleri teknolojisi ve sunduğu geniş çözüm yelpazesiyle özellikle pandemi ile gelişen, yeni ödeme alışkanlıklarına hızlı adapte olan ve kullanıcıların tüm finansal ihtiyaçlarına çözümler sunan Paycell ve Paycell Kart, güçlü büyümesini sürdürüyor. Paycell mobil uygulaması 14 milyon indirmeye ulaşırken, Paycell Kart üzerinden geçen işlem hacmi ise bu yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 katına çıkmıştı. Bu iş birliği ile Paycell Kart’ın sunduğu sayısız fayda ve avantajı artık CarrefourSA marketlerine de ulaştıracak olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. CarrefourSA müşterilerini de Paycell Kart sahibi olmaya ve Paycell’in sayısız avantajdan faydalanmaya davet ediyoruz.”