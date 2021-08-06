Piyasaların ateşi dinmiyor: Dolar, euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Haftanın son işlem gününde piyasalarda dikkat çeken bir hareketlilik gözleniyor. Dolar, Euro ve Sterlin Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdürürken, altın fiyatlarında ani bir düşüş yaşandı.

Dolar endeksi yüzde 0,11 artışla 92,35 seviyesine yükselirken, dolar/Avro paritesi ise yüzde 0,08 düşüş yaşayarak 1.1822 seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve koronavirüs salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel bazda risk iştahını azalttığını belirterek, dolar endeksinin bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dar bir bantta hareket ettiğini belirtti.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Haftanın son işlem gününde dolar/TL psikolojik sınır olan 8.50 seviyesinin üzerinde güne başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 8,63 civarında işlem görüyor.



Euro/TL 10,16 seviyesinde hareket ederken, Sterlin 11,98 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 489 lira seviyelerine geriledi.

Gümüş 6.76 TL'den işlem görürken onsu 1.763 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 485/489, çeyrek altın 786/803, Cumhuriyet altını ise 3.236/3.272 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Uzun bir süredir düşüşünü sürdüren ancak hafta sonu yeniden yükselişe geçen kripto para piyasalarında hareketlilik sürüyor. Bitcoin 40 bin 930 dolardan Ethereum ise 2 bin 784 dolardan işlem görüyor.