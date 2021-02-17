SON DAKİKA
ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: ''SEN BUNA LAYIK DEĞİLSİN!''
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 17 Şubat 2021 13:00

Reebok'ın satış süreci başladı

Alman spor giyim markası Adidas, Reebok'ın resmi satış sürecini başlattığını duyurdu.

Reebok'ın satış süreci başladı
A+ A-

Alman spor giyim markası Adidas küresel spor malzemeleri pazarında konumunu güçlendirme planı kapsamında Reebok'ın resmî satış sürecini başlattığını duyurdu.

Adidas, stratejik iş planlarını açıklayacağı 10 Mart'ta konuyla ilgili detayları paylaşacak.

2006 yılında satın alınan Reebok ile ilgili açıklamanın ardından Adidas hisseleri Frankfurt'ta yüzde 3.5 değer kaybetti.

adidas , reebok
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM