Reebok'ın satış süreci başladı

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Alman spor giyim markası Adidas küresel spor malzemeleri pazarında konumunu güçlendirme planı kapsamında Reebok'ın resmî satış sürecini başlattığını duyurdu.
Adidas, stratejik iş planlarını açıklayacağı 10 Mart'ta konuyla ilgili detayları paylaşacak.
2006 yılında satın alınan Reebok ile ilgili açıklamanın ardından Adidas hisseleri Frankfurt'ta yüzde 3.5 değer kaybetti.
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