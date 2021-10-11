Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a soruşturma

Rekabet Kurumu, Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Kurum, Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler ile ilgili rekabeti engelleme gerekçesi ile harekete geçti.

Bu kapsamda Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.