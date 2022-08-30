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Rize'de marketteki kotalı çay satışı görenler herkesi şoke etti

Rize'de marketteki kotalı çay satışı görenler herkesi şoke etti

Çayın en çok üretildiği ve tüketildiği şehirlerden olan Rize'de bir markette çekilen görüntü büyük şaşkınlığa yol açtı.

Çay tarımıyla ünlü Doğu Karadeniz'de yer alan, Türkiye'de çay üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan Rize'de çekilen ilginç görüntü sosyal medyaya da yansıyarak geniş yankı uyandırdı.

1 ADETLE SINIRLI
Gazeteci İsmail Saymaz'ın Twitter hesabında paylaştığı fotoğraflarda markette çay rafında çay satışında sınırlama olduğu belirtilen bir yazı yer alıyor.

Yazıda, çay çeşitleri satışının 1 adetle sınırlı olduğu ifade ediliyor.

"RİZE'NİN ÇOK ÜNLÜ MARKETLERİNDEN BİRİ"
Saymaz, fotoğraflara yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Burası Rize’nin çok ünlü marketlerinden biri. Çayın başkenti Rize’de markette çaya satış kotası getirilmiş. Bir paketten fazlası alınamıyor"

Etiketler çay rize
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