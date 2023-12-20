Sasa'dan hisse geri alım kararı

Erdemoğlu Holding, SASA hisselerinde dün 40,36 - 41,08 TL fiyat aralığından 2 milyon TL toplam nominal tutarlı alış yaptığını duyurdu.

Erdemoğlu Holding, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisselerinde alım yaptığını açıkladı. Buna göre Holding, SASA paylardında dün 40,36 - 41,08 TL fiyat aralığından 2 milyon TL toplam nominal tutarlı alış yaptı. Açıklamada, 19 Aralık itibarıyla SASA'daki payların yüzde 55,25 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar paylaşıldı:

"19/12/2023 - 19/12/2023 tarihinde SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 40,36 - 41,08 TL fiyat aralığından 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 19/12/2023 tarihi itibariyle %55,2504 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür.

Erdemoğlu Holding AŞ, geçtiğimiz haftaki duyurusunda ise nitelikli kurumsal yatırımcılara SASA Polyester Sanayi (SASA) AŞ’de sahip olduğu SASA’nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 2,5’ine tekabül eden, 135 milyon adet payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satışının başarıyla tamamlandığını duyurmuş ve duyuru sonrasında SASA hisseleri keskin bir düşüş yaşamıştı. Pay geri alım kararı sonrasında hisselerde ise yüzde 2'ye yakın artış yaşanıyor.

Hisse geri alımı ne demek ?

Hisse geri alımı (buyback), şirketlerin piyasalardaki işlem gören hisse senetlerini belirlenen piyasa değerinden satın alıp toplamasıdır.

Bu işlemle birlikte hissedarların payları ve ileriki zamanlarda temettülerden alacakları miktar artmış olur.