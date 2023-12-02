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Savunma sanayinde 484 milyon 907 bin dolar ihracat

Savunma sanayinde 484 milyon 907 bin dolar ihracat
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayisinin kasım ayında 484 milyon 907 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk savunma ve havacılık sanayisi, kasım ayında 484 milyon 907 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk 11 ayında savunma ve havacılık ihracatımız geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 artış göstererek 4,8 milyar doları geçti. Savunma sanayimiz, ihracat çıtasını her geçen gün daha da yukarı taşıyor, hedefe emin adımlarla ilerliyor. Bu başarıda emeği olan tüm firmalarımızı tebrik ederim" dedi.

Etiketler Savunma havacılık ihracat
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