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Sigaralara bir dev zam daha geliyor

Sigaralara bir dev zam daha geliyor
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Yılın ikinci ÖTV düzenlemesi ile sigara içenlere kötü haber geldi. Temmuz ayında sigara fiyatlarına yeni bir zam yapılması bekleniyor. Zam sonrası en ucuz sigara fiyatı ise 70 TL'ye dayanacak...

Ocak ve temmuz ayında Özel Tüketim Vergisi artışları ile birlikte en ucuz sigaranın 66 lira olması bekleniyor. 

Sigara ve alkollü ürünlerde ÖTV kanun gereği Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor.

Temmuz ayı yaklaşırken yılın ilk 5 ayında Üretici Fiyat Endeksi'nin yani ÜFE'nin yüzde 17.87 olduğunu göz önüne aldığımızda yılın ilk yarısında artışın yüzde 20'nin altında olmayacağı da neredeyse kesinleşti.

Sigaranın ÖTV'si kanun gereği ocak ve temmuz aylarında geçmiş 6 aylık üretici enflasyonu (ÜFE) kadar artırılıyor. Bu altı ayda ÜFE yüzde 20'nin altında olmayacak. Böylece ÖTV açısından sigaranın perakende satışı 60 liranın altında olamayacak. Eğer sigara şirketleri vergi zammını sineye çekmez ise fiyatlar en az 10 lira daha artacak.

Sigara ve alkol üzerindeki ÖTV temmuzda yüzde 20 oranında artırılacak. Her sigara paketinin ortalama yüzde 82’si vergiye gidiyor

Sigaranın vergisinde bir şart daha var. Satış fiyatının yüzde 57'sinin asgari maktu vergiden (34,2 liraya yükseleceğinin varsayıyoruz) daha az olmaması gerekiyor. Böylece ÖTV açısından sigaranın perakende satışı 60 liranın altında olamayacak. Şu anda bu rakam 50 lira ve en düşük sigara fiyatı da 56 lira. 10 liralık vergi artışı direkt yansıtılırsa en ucuz sigara da 66 lira olacak.

Sigarada kısıtlama iddiası

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Firmalar sigara satışını kısıtladı, karton alma şansınız biraz düşük. Sigaraya iyi bir zam geliyor,” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, en çok stok yapmak isteyen tüketicileri etkiliyor.

İşte sigara fiyatlarını 70 TL'ye dayandıracak zam hesabı

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), sigara ve alkollü ürünlerdeki fiyat artışlarını doğrudan etkiliyor.

2023 yılının ilk beş ayında, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 17,87 olarak açıklanmıştı. Uzmanlar, yılın ikinci yarısında ÜFE artışının yüzde 20'nin üzerinde olmasını ve bu durumun sigara fiyatlarına yansımasını bekliyor.

Mevcut durumda, sigara üzerinden alınan maktu vergi paket başına 1.42 TL seviyesinde. Bu, 20 sigaralık bir pakette toplamda 28,5 TL'ye denk geliyor. Eğer yüzde 20'lik bir vergi artışı yapılırsa, bu rakam 34,2 TL'ye yükselecek. Ek olarak, mevcut ek maktu vergi 4,8 TL iken, yüzde 20'lik bir artış sonrasında 5,8 TL'ye ulaşacak.

Bu hesaplamalar ışığında, sigaranın perakende satış fiyatının 60 TL'nin altında kalmayacağı tahmin ediliyor. Piyasadaki en ucuz sigaranın fiyatı 56 TL olduğu için, 10 TL'lik bir vergi zam sonrasında en ucuz sigaranın fiyatının 66 TL'ye çıkması bekleniyor.

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