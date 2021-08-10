Süper Loto'da kazandıran numaralar belli oldu

Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 6 bilen 1 kişi, 19 milyon 461 bin liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Sisal Şans tarafından bu akşam gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar 3, 11, 30, 38, 45 ve 56 oldu.

6 bilen 1 kişi, Süper Loto'nun büyük ikramiyesi olan 19.461.742,45 TL'nin sahibi oldu.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL.