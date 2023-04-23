Sürücülere ''bayram'' müjdesi! Akaryakıta indirim geliyor

Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. 25 Nisan Salı gününden itibaren tabelalar yeniden değişiyor.

Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar motorin ve benzin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrol fiyatı 12 Nisan'da 87,60 dolara yükselerek son 1 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Brent petrol fiyatı 81,61 dolara kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarına indirim göründü.

MOTORİNE İNDİRİM GELYİOR

25 Nisan Salı günü itibariyle motorine indirim yapılacak. Motorinin litre fiyatına 47 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğiyle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 19 lira 71 kuruştan, Ankara'da 20 lira 7 kuruştan, İzmir'de 20 lira 16 kuruştan satılacak.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

2023 yılının başında benzin fiyatları 21,14 TL, motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi. Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. 2023 yılının ilk gününden itibaren başlayan zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara

Benzin fiyatı: 21,63 TL

Motorin fiyatı: 20,56 TL

LPG fiyatı: 10,68 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 21,26 TL

Motorin fiyatı: 20,19 TL

LPG fiyatı: 10,64 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,63 TL

Motorin fiyatı: 20,63 TL

LPG fiyatı: 10,46 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?



Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

GÜMRÜKSÜZ RAFİNERİ FİYATI NE DEMEK?



Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.