Tarımda üretici enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Geçen yıldan bu yana artış oranı yüzde 50'yi aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,95 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,47 artış gösterdi.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %50,47 arttı, aylık %0,95 azaldı

Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,95 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,56 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %77,98 artış gerçekleşti.



Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,72 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,18 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %10,00 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde %0,49 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde %6,79 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,92 artış gerçekleşti.

Sektör ve ana gruplara göre Tarım-ÜFE ve değişim oranları, Kasım 2023

Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Kasım 2023

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %22,78 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve %26,57 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %176,00 ile yağlı meyveler ve %141,58 ile üzüm oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise %27,59 ile turunçgiller oldu.

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2023

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 11 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar %17,92 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve %3,05 ile çeltik oldu. Bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu alt gruplar, %11,32 ile yağlı meyveler ve %4,35 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE aylık değişim oranları (%), Kasım 2023

Kasım 2023'te, endekste kapsanan 90 maddeden, 40 maddenin ortalama fiyatında azalış, 46 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.