TCMB açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve Dolar/TL beklentisi düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68.01'den yüzde 67.23'e düştü. Dolar/TL beklentisi ise 30.05 TL'den 30 TL'ye düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67.23, yıl sonu Dolar/TL beklentisi ise 30 TL oldu.



Bir önceki anket döneminde enflasyon beklentisi yüzde 68.01, Dolar/TL beklentisi ise 30.05 TL olmuştu.



2023 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcının yanıtlarıyla gerçekleştirildi.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 38,64 TL iken, bu anket döneminde 39,62 TL olarak gerçekleşmiştir

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu

anket döneminde yüzde 67,23 oldu.



12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,22 iken, bu anket döneminde yüzde 37,71 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,68 iken bu anket döneminde yüzde 37,80 oldu.