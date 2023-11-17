Altından bir zirve daha! Dolar ve Euro da yükselişte

Haftanın son işlem gününde Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller yeni rekor seviyelere koşuyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Dünyanın en büyük açık cezaevi olarak bilinen ve İsrail'in sivilleri gözetmeden havadan ve karadan ölüm yağdırdığı Gazze'de saldırılar tüm hızıyla devam ederken Türkiye'de de süren "yargı krizi" tartışmaları piyasaları vurmaya devam ediyor.

Para ve değerli metaller piyasalarında tedirginlik artarken, Dolar, Euro ve altın Türk Lirası karşısında tarihi zirvesinde seyretmeye devam ediyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalış günü 28,6523'ten kapatmasının ardından bugün tarihi rekorunu yenileyerek 28,6990 liradan güne başladı.

TCMB'nin dolar ve enflasyonda yıl sonuna ilişkin tahminleri

Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket döneminde 39,62 TL olarak gerçekleşti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,69 TL'den başlayan Dolar 28,69 TL'den,

31,16 TL'den başlayan Euro 31,20 TL'den,

35,62 TL'den başlayan Sterlin 35,64 TL'den,

19,06 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,20 TL'den işlem görüyor.