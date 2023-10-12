TCMB'nin hamlesi KKM'de işleri değiştirdi

Ekonomi yönetiminin KKM hesaplarından çıkışı hızlandırmak için attığı adımlar sonrasında kur korumalı mevduat hesaplarında 6 Ekim haftasında 74,6 milyar TL ile rekor bir düşüş yaşandı. Bu düşüş ile KKM’deki kayıp serisi ise yedinci haftaya taşındı.

Kur korumalı mevduatlarda düşüş serisi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Ekim haftasında kur korumalı mevduatlar 74,6 milyar TL ile rekor düşüş kaydetti. İlgili haftada kur korumalı mevduatların büyüklüğü 3,23 trilyon TL'ye geriledi, dolar cinsinden bakıldığında ise 117,3 milyar dolarlık büyüklük kaydedildi. Böylelikle 6 Ekim haftası itibarıyla KKM'de düşüş serisi de yedinci haftaya taşındı.