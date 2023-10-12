  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. TCMB'nin hamlesi KKM'de işleri değiştirdi

TCMB'nin hamlesi KKM'de işleri değiştirdi

TCMB'nin hamlesi KKM'de işleri değiştirdi
Güncelleme:

Ekonomi yönetiminin KKM hesaplarından çıkışı hızlandırmak için attığı adımlar sonrasında kur korumalı mevduat hesaplarında 6 Ekim haftasında 74,6 milyar TL ile rekor bir düşüş yaşandı. Bu düşüş ile KKM’deki kayıp serisi ise yedinci haftaya taşındı.

Kur korumalı mevduatlarda düşüş serisi devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Ekim haftasında kur korumalı mevduatlar 74,6 milyar TL ile rekor düşüş kaydetti.

İlgili haftada kur korumalı mevduatların büyüklüğü 3,23 trilyon TL'ye geriledi, dolar cinsinden bakıldığında ise 117,3 milyar dolarlık büyüklük kaydedildi.

Böylelikle 6 Ekim haftası itibarıyla KKM'de düşüş serisi de yedinci haftaya taşındı.

Etiketler kur korumalı mevduat hesapları kkm kur korumalı kur korumalı mevduat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Van'da büyük deprem
A101’de benzinli scooter sürprizi
Lübnan'da Türk Bayrağı yakıldı
Cep telefonları ile ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de
AYM’den ek zam düzenlemesine iptal
İstanbul'da bu ilçelere bugün elektrik verilemeyecek
Ev kadınlarına emeklilik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Çöp evden çöple beraber bir dram, bir aşk çıktı
Trafikte çocuğu çekme halatı diye kullandılar
İlber Ortaylı ve Celal Şengör’in ortadoğu yorumu olay oldu