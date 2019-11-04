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  3. 04 Kasım 2019 18:48

Telefon operatörleri nerede olduğunuzu devlete bildirecek

2020’de 'iç turizmi takip' gerekçesiyle kurulacak sistemle, cep telefonu operatörleri tarafından yurttaşların nereye gittiği ve nerede kaldığı devlete bildirilecek.

Telefon operatörleri nerede olduğunuzu devlete bildirecek
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'İç turizmi takip' gerekçesiyle 2020'de kurulması planlanan sistemle, cep telefonu operatörleri tarafından vatandaşların hangi şehre ve otel gittiği devlete bildirilecek.

Yeni düzenlemeyle getirilen konaklama vergisinin yanında şimdi de devlet, yerli turistin nereye gittiğini, hangi oteli tercih ettiğini takip edecek.

“İç turizm takip sistemi” adı verilen yapı 2020 yılında Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulacak.

"Yerli turistin nerelere gittiği ve hangi tesisleri seçtiğini takip etme" gerekçesiyle devlet mobil operatörlerden bilgi alacak.

ANKA haber ajansının haberine göre sistemin kuruluş gerekeçesinde telekomünikasyon şirketlerinin teknolojik imkanlarından yararlanılarak elde edilen verilerle yerli turist profilini ve turizm hareketlerini ortaya koyan bir çalışma olduğu savunuldu.

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