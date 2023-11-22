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Tepki çeken ek MTV'de 2'nci taksit için son gün yaklaşıyor

Tepki çeken ek MTV'de 2'nci taksit için son gün yaklaşıyor
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Tüm motorlu taşıtlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bu seneye mahsus iki kez tahsil edilmesine karar verilen ej MTV’nin ikinci taksit ödeme süresi için son 1 hafta kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınmıştı.

AYM, dün ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti.

Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.

Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu.

İlk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.

Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2,5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.

Ayrıca vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.

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