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THY'den sosyal medyaya sızan maaş listesine yalanlama

THY'den sosyal medyaya sızan maaş listesine yalanlama
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Türk Hava Yolları'nda yönetim kadrosunun maaşlarıyla ilgili sosyal medyada dolaşan listeye ilişkin Basın Müşaviri Yahya Üstün'den açıklama geldi.

Sosyal medyada ''Türk Hava Yolları'nda yönetici maaşları'' adı altında dolaşan listeye yalanlama geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yönetim kadrosu maaşları ile ilgili açıklama yaptı. Üstün, yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları’nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir. Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin önde gelen milli değerlerinden olan markamızın bu tür spekülasyonlara mevzu edilmesini üzüntü ile karşılamaktayız. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verdi.

MAAŞ LİSTESİ GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan listede Genel Müdür maaşı 1 milyon 820 bin TL'ye, Genel Müdür Yardımcısı maaşı 1 milyon 638 bin TL'ye, Başkan pozisyonunda maaşların 910 bin TL'ye, Başkan Yardımcısı maaşı 637 bin TL'ye ve Müdür maaşlarının 455 bin TL'ye çıkarıldığı öne sürüldü.

Etiketler THY türk hava yolları yönetici maaşları
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