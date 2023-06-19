Ticaret Bakanlığı'ndan bayram tedbiri! ''Her türlü yaptırım uygulanacak''

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi gerçekleşen alışverişlerde vatandaşın mağduriyet yaşamaması için alınan tedbirlerin artırıldığı belirtilerek, ''Fahiş fiyat artışlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz'' açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nın artan üretim ve satışlar anlamında ülke ekonomisine büyük bir hareketlilik getirdiği, ülke ekonomisinin canlanmasına ve büyümesine katkılar sağladığı belirtilerek, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan alışverişlerde kurbanlık, kıyafet, gıda, turizm, ulaşım, konaklama, gastronomi gibi geniş sektör yelpazesiyle üretici, tedarikçi ve tüketici üçgeninde ekonomimize büyük bir katma değer sağlamaktadır. Bu ekonomik faaliyetler gerçekleştirilirken, özellikle vatandaşlarımız tarafından ihtiyaçların belirlenerek alışverişe çıkılması, farklı markalar ve ebatlardaki ürünlerde kıyaslamaya da imkan veren birim fiyatların etiketlerde olup olmadığına bakılması, ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının aynı olup olmadığına dikkat edilmesi, tüketici hak ve menfaatleri açısından önem arz etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın taleplerini artırdığı bayram öncesi dönemde de tüm sektörler nezdinde fahiş fiyat artışlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

'HER TÜRLÜ İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK'

Vatandaşların mağduriyet yaşamasına izin vermemek için 81 ilde denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulanarak, "Bakanlığımıza ulaşan şikayetler yakinen takip edilecektir. Öncelikli amacımız, tüm vatandaşlarımızın haklarını ve refahını korumaktır. Bu sebeple piyasada arz ve talep dengesini bozucu faaliyetlere karşı mücadelemiz ve takibimiz daima titizlikle sürecektir. Bu doğrultuda, halkımızın mağduriyetine neden olan kişilere ilişkin her türlü idari yaptırım kararlılıkla uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.