  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. TL karşısında zirveye yapışan Dolar kuru için ''eyvah'' dedirten tahmin

TL karşısında zirveye yapışan Dolar kuru için ''eyvah'' dedirten tahmin

TL karşısında zirveye yapışan Dolar kuru için ''eyvah'' dedirten tahmin
Güncelleme:

Morgan Stanley ekonomistleri, Türk bankacılık sektörüne yönelik analizinde Dolar/TL için de paylaştığı tahminlerinde 45 TL seviyesini işaret etti.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in ekonomistleri Hande Küçük ve Nida Iqbal'in yayımladıkları bir notta, "Türk bankaları için marjlarda dönüm noktası hikayesi devam ediyor ancak bu durum daha da ileriye itildi, bu yüzden daha cazip bir giriş noktası bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu düşürmeye odaklanmasının, 3. çeyrekte daha sıkı makroekonomik ihtiyati tedbirlerin getirilmesi anlamına geldiği belirtilen notta, daha yüksek rezerv gereksinimlerinin marj görünümünü etkilediği kaydedildi.

"FAİZ İNDİRİMİ OCAK AYINDA BAŞLAYABİLİR"

Ocak ayından itibaren art arda 250 baz puanlık faiz indirimleri öngören Morgan Stanley ekonomistleri TCMB’nin politika faizini mart ayına kadar yüzde 42,5'e ve haziran ayına kadar da yüzde 35'e çekeceğini tahmin etti. Yayımlanan notta, sonrasında gevşeme döngüsünün daha küçük adımlarla devam etmesini ve gerçekleşen enflasyona göre reel faiz oranlarının yaklaşık yüzde 3 olmasını bekledikleri belirtildi.

Notta Morgan Stanley ekonomistleri, Türk bankaları için 2025-2026 net gelir tahminlerini ortalama yüzde 19 oranında düşürdü.

Son olarak yayımlanan notta, TL'nin yıl sonunda dolar karşısında 36 seviyesindeki önceki tahminin üstünde güçlenme riski olduğunun altı çizildi. Bankanın Dolar/TL için 2025 yıl sonu beklentisi de 45 olarak kaydedildi.

TCMB'nin faiz kararına 1 kala, Dolar ve Euro zirvede takılı kaldı, altın uçuşa geçtiTCMB'nin faiz kararına 1 kala, Dolar ve Euro zirvede takılı kaldı, altın uçuşa geçtiGüncel

 

Etiketler Morgan Stanley dolar dolar kuru dolar kuru tahmini türk bankaları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kadın cinayetinde kadınları suçlayan AK Partili isim istifa etti Kadın cinayetinde kadınları suçlayan AK Partili isim istifa etti Yeşil sahaların olay hakemi Elif Karaarslan da ''ücretli'' yayına geçti Yeşil sahaların olay hakemi Elif Karaarslan da ''ücretli'' yayına geçti Atatürk büstünü parçaladılar Atatürk büstünü parçaladılar Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi TFF'de skandal iddia: Yeşil sahalara 267 milyon TL'lik bomba düştü TFF'de skandal iddia: Yeşil sahalara 267 milyon TL'lik bomba düştü Survivor'un sevilen yarışmacısı hayatını kaybetti Survivor'un sevilen yarışmacısı hayatını kaybetti Kızını ve torununu kaybeden anne isyan etti: ''Onun kellesini istiyorum'' Kızını ve torununu kaybeden anne isyan etti: ''Onun kellesini istiyorum'' TOKİ'den yüzde 15 peşinat, 120 aya varan vade ile 47 ilde yüzlerce konut ve iş yerini satışa çıkardı TOKİ'den yüzde 15 peşinat, 120 aya varan vade ile 47 ilde yüzlerce konut ve iş yerini satışa çıkardı Hava bir anda soğuyacak; önce kuvvetli sağanak, ardından kar geliyor Hava bir anda soğuyacak; önce kuvvetli sağanak, ardından kar geliyor Emekliler 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı ? Emekliler 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı ?
Polis memuru tartıştığı eşini katletti Polis memuru tartıştığı eşini katletti İstanbul'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü İstanbul'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü Mine Tugay sahildeki ''mini'' şovuyla olay oldu Mine Tugay sahildeki ''mini'' şovuyla olay oldu Victoria’s Secret'in Geri sayıma başlayan dev şovunun kamera arkasından ilk görüntüler Victoria’s Secret'in Geri sayıma başlayan dev şovunun kamera arkasından ilk görüntüler Türkiye'nin dev kulübüne haciz şoku: Şampiyonluk kupasına da el konuldu Türkiye'nin dev kulübüne haciz şoku: Şampiyonluk kupasına da el konuldu Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı Petrol rafinerisinde büyük yangın: Ölü ve yaralılar var Petrol rafinerisinde büyük yangın: Ölü ve yaralılar var Genç kadının burnunu kıran AK Partili Başkan serbest Genç kadının burnunu kıran AK Partili Başkan serbest Real Madrid’de Arda Güler krizi çıktı Real Madrid’de Arda Güler krizi çıktı AK Partili Tayyar: ''Şimdi Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu ?'' AK Partili Tayyar: ''Şimdi Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu ?''