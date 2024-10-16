TCMB'nin faiz kararına 1 kala, Dolar ve Euro zirvede takılı kaldı, altın uçuşa geçti

TCMB'nin yarın açıklayacağı Ekim ayı politika faiz kararı öncesinde Dolar ve Euro başta olmak üzere yabancı para birimleri Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyrini sürdürürken, altın, gümüş ve kripto paralarda hızlı bir yükseliş var. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalarda yarın TCMB tarafından açlıklanacak olan politika faizi kararı öncesinde Türk Lirası'nın değer kaybı devam ediyor.

Küresel piyasalar, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından yarı iletken sektöründe başlayan satış baskısının genele yayılmasıyla negatif seyrediyor.

AA Finans'ın TCMB'nin yarın ( 17 Ekim Perşembe günü ) yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Olası faiz indirimine dair söylentiler zaman zaman dile getirilmiş olsa da eylül ayı enflasyon verisinin piyasa beklentilerinden olumsuz gelmesinin ardından faiz indirimi beklentileri de ötelenmişti.

TCMB Başkan Yardımcısı Akçay da İngiliz The Economist dergisine verdiği demeçte, enflasyonun sürdürülebilir bir düşüş eğilimine girene kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirtti.

İşte piyasalardaki son durum

Döviz kurları

Güne 34,21 TL'den başlayan Dolar 34,20 TL'den,

37,28 TL'den başlayan Euro 37,31 TL'den,

44,75 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 44,62 TL'den,

22,93 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,94 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta, Dolar 34,26 TL'den, Euro 37,39 TL'den, İngiliz Sterlini 44,85 TL'den, Japon Yeni ise 22,96 TL'den işlem görmüştü.

Değerli metaller

Güne 2 bin 668 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 679 Dolar'dan,

2 bin 935 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 948 TL'den,

4 bin 966 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 7 TL'den,

20 bin 432 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 590 TL'den,

34,81 TL'den başlayan Gümüş ise 34,81 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 648 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 920 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 957 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 397 TL'den, Gümüş ise 34,36 TL'den fiyatlanmıştı.

Kripto para piyasası

Güne 67 bin 282 Dolar'dan başlayan Bitcoin 67 bin 980 Dolar'dan,

2 bin 622 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 645 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Güne 74,31 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 74,02 Dolar'dan işlem görüyor.