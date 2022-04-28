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TMO'dan ayçiçek yağı hamlesi: Tam 18 bin ton...

TMO'dan ayçiçek yağı hamlesi: Tam 18 bin ton...

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) üst üste gelen zamlar sonrası gündemden düşmeyen ayçiçek yağıyla ilgili yeni bir hamle geldi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 18 bin ton ayçiçek yağı alımı için açtığı ithalat ihalesinin ilk aşamasında yaklaşık 12 bin ton ham ayçiçek yağı satın aldı.

Ticaret kaynakları, ihalede 12 bin ton için teklifin Yayla tarafından verildiğini, teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,997 dolar olduğunu ve teslimatın Mersin limanına yapılacağının tahmin edildiğini söyledi.

TMO ihalelerinde satın alınan miktarlar nihai onaya tabi olacak. İhalede teslimatın 16 Mayıs ile 16 Haziran tarihleri arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına yapılması talep edilmişti.

TMO, 31 Mart'ta da 18,000 ton ham ayçiçek yağı satın almıştı. Bu ihalede en düşük fiyat 6 bin ton için navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,896.90 dolar olmuştu.

(REUTERS)

Etiketler ayçiçek yağ tmo
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