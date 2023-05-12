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Tren seferlerine seçim ayarı

Tren seferlerine seçim ayarı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle tren seferlerinin artırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, seçimler nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere bazı tedbirler aldı.

Yolcu yoğunluğunun olduğu hatlara ilave hızlı trenler sefere konulurken bazı trenlerin kapasitesinde artış yapıldı.

Buna göre, 13, 14 ve 15 Mayıs'ta Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme)-Ankara güzergahına ilave hızlı tren seferleri konuldu. İlave seferler, Ankara'dan saat 11.50'de, İstanbul'dan saat 17.10'da başlayacak.

Ayrıca, Ankara, Güney/Van Gölü, 4 Eylül Mavi ve İzmir Mavi ekspreslerine cuma, cumartesi ve pazartesi günleri için vagon ilavesi yapılarak kapasite artırıldı.

Etiketler ulaştırma bakanlığı seçim tren sefer
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