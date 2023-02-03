TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'in açıkladığı rakamlarla 2023 Ocak ayının TÜFE ve ÜFE enflasyonu..

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2023 TÜFE ve ÜFE enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 57,68, aylık yüzde 6,65 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 6,65, artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 57,68,

Enflasyon yıllık bazda 57,68 olurken, bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %86,46, aylık %4,15 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %86,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %125,53 artış gösterdi.

Memurlar ve emeklilerin gözü TÜİK'in saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarındaydı.

ENAG'a göre; e-TÜFE 9,26, e-TÜFE'de 12 aylık artış 126,62

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 2023 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2023 enflasyonu öncesinde Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kendi enflasyon verilerini açıklamış ve "ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ocak ayında yüzde 9,26 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121,62 olarak gerçekleşti." demişti.

Beklenti neydi ?

Anadolu Ajansı'nın enflasyon anketine göre ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 5,95 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,66) göre bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,55 düzeyinde oluşmuştu.

YURT İÇI ÜRETICI FIYAT ENDEKSI, OCAK 2023

YURT İÇI ÜRETICI FIYAT ENDEKSI (Yİ-ÜFE) YILLIK %86,46, AYLIK %4,15 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %86,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %125,53 artış gösterdi.



Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ocak 2023 / Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ocak 2023



Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ocak 2023 / Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ocak 2023



Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %70,49 arttı



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %101,51, imalatta %70,49, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %237,14 ve su temininde %116,64 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %60,98, dayanıklı tüketim malında %69,42, dayanıksız tüketim malında %97,14, enerjide %188,23 ve sermaye malında %60,19 artış olarak gerçekleşti.





Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2023



Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %5,12 arttı



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %6,08 artış, imalatta %5,12 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %3,13 azalış ve su temininde %2,15 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,46 artış, dayanıklı tüketim malında %7,34 artış, dayanıksız tüketim malında %8,19 artış, enerjide %0,64 azalış ve sermaye malında %6,29 artış olarak gerçekleşti.





Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2023





Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



Yıllık en düşük artış; %28,97 ile ana metaller, %43,33 ile kağıt ve kağıt ürünleri, %47,77 ile kauçuk ve plastik ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %237,14, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %147,26, diğer metalik olmayan mineral ürünler %145,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.





Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2023



Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 17 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



Aylık en yüksek azalış; %9,00 ile ham petrol ve doğal gaz, %3,13 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık içecekler %20,42, kömür ve linyit %15,37, diğer ulaşım araçları %13,57 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.