TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı, DİSK-AR'dan itiraz geldi

DİSK-AR, TÜİK'in bu yılın ocak-mart arasını kapsayan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerinde iş gücü ödemelerinin aldığı payın ilk çeyrekte, 2022 sonuna göre, "olağanüstü" bir artışla yüzde 25,2'den yüzde 38'e çıkmasında soru işaretleri olduğunu belirtti.

TÜİK, bugün açıkladığı verilerde Türkiye ekonomisinin yılın ilk 3 ayında çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 4 büyüdüğünü bildirmişti.

Veri setine uzun zamandır gerileyen ve tarihi düşük seviyelere inen iş gücü ödemelerinin payının, ilk çeyrekte hızlı bir şekilde artması ise dikkat çekilmişti.

İş gücü istatistiklerinde EYT etkisi

Verilere göre, iş gücü ödemeleri milli gelirden yüzde 38'lik bir pay alarak 2020 sonrası en yüksek değeri görürken, iş gücünün payı 2022'nin son çeyreğinde yüzde 25,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

TÜİK açıklamasında bu hızlı artışta EYT'nin etkili olduğu, EYT dışarıda bırakıldığında ise iş gücü ödemelerinin payının yüzde 33,5 seviyesinde hesaplandığı bildirildi.

TÜİK'e şeffaflık çağrısı

DİSK-AR'ın açıklamasında ise verilerle ilgili soru işaretleri olduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelik EYT ödemeleri dönemsel ve olağandışı bir gelişmedir. Dolayısıyla TÜİK’in EYT’ye bağlı iş gücü ödemeleri hariç iş gücü ödemelerini esas alması ve bunu açıklaması gerekirdi. 2023 1. çeyrekte kıdem tazminatı ödemeleri iş gücü ödemelerinin payını şişirmişti

TÜİK iş gücü ödemleri tahmininde bir dizi soru işareti vardır. EYT’ye bağlı kıdem tazminatı ödemelerinin iş gücü ödemelerindeki payı ayrıca belirtilmelidir. TÜİK kaç kişiye ne kadar EYT’ye bağlı iş gücü ödemesi yapıldığını açıklamalıdır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, GSYH 2023 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,0 arttı.

Beklenti yüzde 3'tü

Türkiye ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 3,5 büyüme kaydederken, yılın ilk çeyreğine ilişkin piyasaların genel beklentisi ise yüzde 3 büyüme gerçekleşmesi yönündeydi. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ise Türkiye ekonomisinin 2023 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 oranında büyüyeceğini tahmin etmişti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler yüzde 12,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 11,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,8, inşaat yüzde 5,1, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,4 arttı. Tarım sektörü yüzde 3,8, sanayi ise yüzde 0,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8 arttı.

İŞTE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2023