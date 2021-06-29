  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. TÜİK merakla beklenen veriyi açıkladı

TÜİK merakla beklenen veriyi açıkladı

TÜİK merakla beklenen veriyi açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, endeks mayısta 92,6 iken haziranda yüzde 5,6 artarak 97,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi mayısta geçen aya kıyasla yüzde 5,8 artarak 81,7, reel kesim güven endeksi yüzde 2,5 yükselerek 109,8, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 artışla 108,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 artarak 105,7 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 yükselerek 82,4 değerine ulaştı.

Etiketler Ekonomik güven endeksi tüik haziran güven endeksi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, iddialı pozlarına devam ediyor
Ucuz kredi uygulaması başlıyor! Yüz binlerce işletme yararlanacak
Tam 7 oyuncu Çok Güzel Hareketler 2'ye veda etti
Sinovac açıkladı: Çin aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?
İddia değil gerçek: Bu 28 milyon kişi arasında siz de olabilirsiniz!
Bombayı Ezgi Mola patlattı... Cem Yılmaz2ın sürprizi bozuldu
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İki farklı açıklama geldi
Biontech aşısı yaptıranlara büyük müjde
Çırılçıplak soyup döve döve Türkiye'ye gönderdiler!
Eski eşler pişti oldu! Birbirlerine selam bile vermediler