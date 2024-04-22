Tüketici güven endeksi yükseldi

TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi nisan ayında yüzde 1.4 artarak 80.5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 79,4 iken Nisan ayında yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 oldu.

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.