Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay katıldığı bir televizyon programında yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Asgari ücrete yapılacak ara zamma ilişkin görüşmeler bugün sonuçlandı. Görüşmeler sonrası yapılan açıklamada asgari ücretin 11 bin 402 lira yükseltildiği açıklandı.

"BİZİM MASADA OLMAMIZIN BİR ANLAMI YOK"

Görüşmelere işçiler adına katılan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Atalay, "TÜRK-İŞ'in asgari ücretli işçi sayısı yüzde 1'i geçmez. Bizim bu masada olmamızın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Belirlenen rakamdan memnun olduğunu ifade eden Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pazarlık yapmadığını da söyledi.