Türkiye'de bir sektör daha batmak üzere: 60 milyar TL'lik destek kredisi istediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen 60 milyar TL’lik turizm kredi desteği için TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’dan kritik bir çağrı geldi. Bağlıkaya, yurt dışında Türkiye’yi pazarlayan ve paket turlarla turist akışını sağlayan seyahat acentelerinin bu krediden geniş ölçüde faydalandırılmasının Türkiye'nin 2026 hedefleri için hayati olduğunu belirtti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turist akışının devamlılığını sağlayan seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin, 60 milyar TL'lik kredi destek paketinden geniş şekilde faydalandırılmasını talep etti.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan 60 milyar TL'lik turizm kredi desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliyet Bakanlığı kefaletiyle sağlanacak 60 milyar TL'lik kredi olanağının turizm sektörü açısından çok önemli bir destek olduğunun altını çizen Bağlıkaya, bu kredi uygulamasından seyahat acentesi ve tur operatörlerinin geniş şekilde faydalandırılması çağrısı yaptı.

TURİSTİ GATİREN SEYAHAT ACENTELERİ

Seyahat acentelerinin yurt dışında Türkiye'nin tanıtımının yanı sıra, paket tur oluşturduğuna ve pazarlama yaptığına işaret eden Bağlıkaya, “Tüm dünyada ülkemizi tanıtan, paket turlar hazırlayan, turisti bulup ülkemize getiren seyahat acenteleridir. Böylesi bir dönemde seyahat acentelerine tanıtım ve pazarlama desteği verilmesi büyük önem taşıyor. Sektöre kredi desteğinin sağlanmasından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın kefalet desteğiyle turizm işletmeleri için 60 milyar lira kredi desteğinin turistin ülkemizi tercih etmesini sağlayan seyahat acentelerine verilmesi, ülkemizin turizm hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

SEYAHAT ACENTELERİ KRİZ DÖNEMLERİNDE TALEBİ YÖNLENDİRİYOR

Kriz dönemlerinde olumsuz seyri tersine döndüren ve diğer sektörlerdeki canlanmayı harekete geçirenlerin her zaman seyahat acenteleri olduğunu söyleyen Bağlıkaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Böyle dönemlerde seyahat acenteleri yalnızca satış yapan değil, aynı zamanda talebi yönlendiren ve yeniden şekillendiren aktörler olarak kritik sorumluluk üstleniyor. Bu bakımdan sektörümüzü daha güçlü, daha esnek ve daha rekabetçi hale getirecek destek mekanizmalarının etkin şekilde ve doğru bir zamanlama ile devreye alınması büyük önem taşıyor. Savaş dönemleri genellikle bilinmezlikler ve belirsizliklerin ön plana geçtiği süreçlerdir. Böylesi durumlarda alınacak önlemler ve oluşturulacak B planları her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda kriz süreçlerinde uygulanan uçak yakıt desteği, kruvaziyer desteği gibi teşvik ve desteklerin yeniden hayata geçirilmesi, turizm hareketlerinin devamlılığını sağlamak için gerekli adımlar olabilir. Diğer taraftan yurt içi turizm pazarı da destek verilmesi gereken alanların başında geliyor. İç turizmdeki hareketliliğin artırılması yönünde atılacak adımlar pazarda belirli bir oranda dengeyi sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu noktada yerli turisti özendirici kampanyalar, belirli sosyal gruplara yönelik indirim veya teşvikler gündeme alınabilir." (DHA)

DHA

