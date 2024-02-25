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Türkiye'de kripto paraya vergi geliyor! Tarih belli oldu

Türkiye'de kripto paraya vergi geliyor! Tarih belli oldu
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerden sonra kripto para düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yeni düzenleme ile kripto varlıkların belli sınırı geçen kazançlarından işlem vergisi alınması planlanıyor.

Türkiye Mali Eylem Görev Gücü'nün gri listesinde yer alıyor. Bu listeden çıkmak için kripto para düzenlemesi yapılması gerekiyor. Kripto para ile kara para aklanmanın da önüne geçilmesi hedefleniyor. Kripto sektörüne ilişkin çalışma Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrasında yapılan toplantılarda da gündeme geldi.

İlkeler belirlenecek

Sabah gazetesinin haberine göre, bu kapsamda borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek. Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek. Çalışmada kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlenirken kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanmasının yasa teklifinde yer alacağı belirtildi. Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu yasaya eklenecek.

Dünyada da uygulanıyor 

Kripto para için işlem vergisi dünyanın bir çok ülkesinde uygulanıyor. Avrupa Parlamentosu önceki yıl vergi alınmasına yönelik kararı onaylamıştı. Almanya'da 600 euro üzerinde değerler için kazanç vergisi uygulanıyor. İsveç, kripto vergisi kapsamında yüzde 30'a varan oranda kesinti yapıyor.

Sabah Gazetesi

Etiketler kripto para kripto varlık düzenleme kripto para vergi
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