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Türkiye'den doğal gaz ihracında tarihi anlaşma

Türkiye'den doğal gaz ihracında tarihi anlaşma
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Türkiye'den Macaristan'a doğal gaz ihracatı yapılması konusunda iki ülke arasında anlaşma sağlandı. Anlaşma ile Türkiye, ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine boru hatlarıyla gaz ihracatı gerçekleştirmiş olacak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, Türkiye'nin enerji alanında stratejik hedefleri ve doğal gazda merkez ülke olma vizyonu doğrultusunda BOTAŞ ile Macaristan devlet şirketi MVM CEEnergy arasında tarihi bir doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, dün Macaristan'da gerçekleştirilen törende tarihi anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Macaristan Enerji Bakanlığı Kamu Yönetiminden Sorumlu Müsteşarı ve MVM CEEnergy Yönetim Kurulu Başkanı Gabor Czepek'in himayelerinde BOTAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özcan ile MVM CEEnergy Üst Yöneticisi Laszlo Fritsch'in imza attığı aktarıldı.

Türkiye'den Macaristan'a doğal gaz sevkiyatının gelecek yıldan itibaren başlamasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, anlaşmanın Türkiye'nin LNG altyapısının ve iki ülke doğal gaz depolama tesislerinin ortak menfaatleri çerçevesinde kullanılmasına dair iş birliğini de içerdiği dile getirildi.

Açıklamada, "Ülkemizin doğal gaz arz güvenliğinin teminatı olan BOTAŞ, Türkiye'ye sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine boru hatlarıyla doğal gaz ihracatı konusunda bir ilk olan anlaşmayla Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de önemli bir katkı sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye, Bulgaristan ile ocakta 13 yıl süreyle yıllık 1,5 milyar metreküp doğal gaz ihracatı yapmak üzere anlaşma imzalamıştı.

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