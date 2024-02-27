Türkiye'nin bir devi daha iflas etti

Türkiye’nin ilk kamyon imalatçısı olan ASKAM iflas etti

Türkiye’nin ilk kamyon imalatçısı olan ASKAM'ın resmen iflas ettiği duyuruldu. 62 yıllık geçmişi bulunan şirket bu süre boyunca Dodge, Fargo, DeSoto gibi markaları bünyesinde bulundurdu. Fakat 2000'de yaşanan ekonomik kriz sonrasında toparlanamayan şirket artık resmen iflas etti.

Şirketin iflas haberini ünlü ekonomist Turhan Bozkurt sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bozkurt paylaşımında, "Türkiye'nin ilk kamyon imalatçısı ASKAM iflas etti." ifadelerini kullandı.



2000 yılında yaşanan ekonomik krizden etkilenen ASKAM, iflasın eşiğine gelmiş ve 2007 yılında kamyon üretimini tamamen durdurmuştu. Şirketin beklenen iflas haberi ise artık resmen geldi.